Москва, , 12:48 — REGNUM Ожидаемое увеличение пассажиропотока российских аэропортов в 2019 году составит 7%. Число пассажиров должно превысить 221 млн человек, следует из поздравления с Новым годом руководителя Росавиации Александра Нерадько, опубликованном 31 декабря на сайте агентства.

Ожидаемые показатели Нерадько назвал поводом для оптимизма, отмечая, что речь идёт о рекордном объёме перевозок для российской и советской гражданской авиации. Кроме того, наметилось перераспределение в пользу внутренних перевозок благодаря программам субсидирования перелётов внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство, Ростех, Росавиация и крупные банки рассматривают идею о создании на Дальнем Востоке новой авиакомпании, с развитием которой субсидированные перелёты станут доступны не только для льготников, но и для остальных жителей макрорегиона.

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