Пекин, , 12:39 — REGNUM Первая партия автомобилей Tesla, произведенная на зарубежной фабрике компании в Шанхае была поставлена клиентам, сообщает агентство Синьхуа.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. открыл свою первую фабрику за рубежом в Шанхае 7 января текущего года. Она расположена в районе Линган — высокотехнологическом парке. Фабрика насчитана на выпуск 500 тыс. электромобилей в год.

Тесла подписала соглашение с муниципальными властями Шанхая о создании фабрики в июле 2018 года. В октябре 2018 года компания получила в пользование 864 885 кв. метров земли на территории Лингана для ее фабрики.