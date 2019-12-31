Нижний Новгород, , 12:35 — REGNUM Зампрокурора Нижегородской области Александр Илюшин провел проверку деятельности Следственного изолятора №1 в Нижнем Новгороде. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном надзорном ведомстве.

В ходе проверки выявлены нарушения режимных требований, а также нарушения гарантированных федеральным законодательством прав подозреваемых и обвиняемых на надлежащее коммунально-бытовое обеспечение.

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В ходе проведенного по итогам проверки совещания Илюшин обратил внимание администрации СИЗО на необходимость улучшения материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. По факту выявленных нарушений начальнику регионального ГУФСИН России внесено представление об их устранении. Принято решение о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура обратилась в суд с требованием провести необходимый ремонт и замену сантехники в СИЗО-1.

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