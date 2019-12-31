Москва, 31 декабря 2019, 12:34 — REGNUM Пул дефицитных IPv4-адресов, ранее переданных российской АНО «РосНИИРОС» чешской компании Reliable Communications, возвращён РосНИИРОС, сообщает сетевой ресурс D-Russia.ru со ссылкой на представителя RIPE NCC, восточноевропейской региональной интернет-регистратуры (RIR).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, РосНИИРОС (Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей) — автономная некоммерческая организация, созданная Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова и Государственным Комитетом РСФСР по делам науки и высшей школы в 1992 году. РосНИИРОС — старейший и крупнейший локальный,
Дефицит (и высокая цена) адресов IPv4 обусловлены их острой нехваткой: переход на адресацию по новому протоколу IPv6 связан для провайдеров доступа со сменой оборудования, а обладание пулом адресов IPv4 позволяет этого избежать. РосНИИРОС, напомним также, обслуживает в качестве LIR сети организаций Российской академии наук.
Помимо исполнения функций LIR РосНИИРОС в качестве государственного института администрирует входящий в российскую доменную зону страновой домен Советского Союза .su. Этот домен с прекращением существования СССР был законсервирован, но в 2002 году его коммерческая эксплуатация возобновилась от имени организации «Фонд Развития Интернет». Домен .su, по сведениям источников D-Russia.ru, готовился к продаже в другую страну теми же лицами, которые участвовали в передаче пула IPv4-адресов от РосНИИРОС в Reliable Communications.
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