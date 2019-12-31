Сеул, , 12:37 — REGNUM В 2020 году Банк Кореи сохранит кредитно-денежную политику, направленную на поддержку экономики. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на новогоднее обращение главы банка Ли Чжу Ёля.

В своём обращении управляющий банком отметил, что банк будет придерживаться гибкой денежно-кредитной политики опираясь на внешние факторы риска, изменение макроэкономических тенденций и финансовую стабильность.

Напомним, что в текущем году Банк Кореи дважды снижал ключевую ставку. В июле Банк Кореи снизил ключевую ставку на 0,25%, до 1,5%, в октябре — на 0,25%, до 1,25%.

Также Ли Чжу Ёль призвал частные компании приложить усилия для роста инвестиций и создания новых рабочих мест, а финансовые учреждения — принять своевременные меры для стабилизации валютных рынков.