Москва, , 12:31 — REGNUM Список поставщиков в Россию киргизской сельхозпродукции расширен до 98 предприятий. Такое решение принято Россельхознадзором, сообщает 31 декабря пресс-служба ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что разрешили поставлять продукцию в РФ киргизским предприятиям низкого риска — производителям готовой мясной продукции кроме полуфабрикатов, а также производителям молочной и рыбной продукции, мёда и пчеловодческой продукции.

Предприятия высокого риска могут ввозить сырое мясо крупного и мелкого рогатого скота в те российские регионы, где проводится вакцинация против ящура. Мясную продукцию можно ввозить во все регионы, если она обработана по международным рекомендациям.

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