Сеул, , 12:15 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Kia оснастит Sorento 2021 модельного года плагин-гибридным агрегатом. Об этом заявил главный операционный директор Kia Europe Эмилио Эррера в интервью изданию Automotive News Europe

Ожидается, что новинка поступит в продажу в 2021 году. Однако пока не сообщается, будут ли электрифицированы первые экземпляры автомобиля или плагин-гибридный агрегат будет установлен позже.

Дизайн автомобиля схож с существующей версией модели. Модернизирована только передняя часть машины. Новая фальшрадиаторная решётка органично соединяется с фарами. Что касается салона, то там, вероятно, будет размещен информационно-развлекательной комплекс.

Кроме того, по словам топ-менеджера, у марки ещё есть серийная версия концептуального автомобиля Imagine EV. Она будет официально представлена в 2021 году. По информации Эрреры, автокомпания также готовит машину с водородным топливным элементом. По планам производителя, эта модель появится в конце 2020 или начале 2021 года.

Ранее генеральный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера заявил, что компания KIA не будет реализовывать новый седан бизнес-класса Optima на европейских автомобильных рынках из-за низких продаж.

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