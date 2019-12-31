Кишинёв, , 12:17 — REGNUM Действующий контракт на поставку российского газа Молдавии продлён на один год. Об этом председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан проинформировал премьер-министра республики Иона Кику, сообщает 31 декабря пресс-служба правительства страны.

Чебан уведомил Кику, что компания продлила контракт с Газпромом на поставки природного газа на один год. Договор стороны заключили в 2008 году и не раз продлевали.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в ноябре молдавский президент Игорь Додон рассказал о договорённостях с Газпромом. Молдавия и Приднестровье с начала 2020 года будут получать природный газ в необходимых объёмах.

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