Москва, , 12:10 — REGNUM В 2019 году Россию посетили более 62 миллионов туристов, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Читайте также: Полмиллиона туристов посетили Россию в 2019 году в медицинских целях

Из общего числа туристов более 5,5 миллиона человек — это туристы из зарубежных стран.

Отмечается, что главные факторы роста числа иностранных туристов в Россию — въездной турпоток из Китая, стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, количество зарубежных туристов, которые посетили Россию за девять месяцев 2019 года, выросло на 20,5% (на 4,3 млн человек).

Читайте также: Поток зарубежных туристов в Россию вырос на 20,5% за три квартала — АТОР