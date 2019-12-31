Тбилиси, , 12:11 — REGNUM Рост экономики Грузии в ноябре составил 6,4%. Об этом говорится в предварительных данных, озвученных директором Национальной службы статистики Грузии Гогита Тотрадзе во время брифинга в Грузстате, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В ноябре показатель экономического роста достиг максимума и составил 6.4%. Реальный средний показатель роста за 11 месяцев текущего года составляет 5.3%», — сообщил Тодрадзе.

Он отметил, что наиболее заметный рост был в обрабатывающей промышленности, транспортной сфере, логистике, строительстве, торговле и ремонте авто‑ и мототехники.

Напомним, ранее глава Национальной администрации туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили сообщила о рекордном росте числа туристов в Грузию в 2019 году.

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