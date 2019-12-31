Нижний Новгород, , 12:06 — REGNUM По итогам января-октября 2019 года Нижегородская область увеличил несырьевой неэнергетический экспорт в Германию на 73% — до 149,4 млн долларов США. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По его словам, рост товарооборота с Германией произошел благодаря увеличению на 65% экспорта за счет поставок труб большого диаметра и электрического оборудования. Также значительно увеличился экспорт изделий из чёрных металлов.

В структуре внешнеторгового оборота региона 72% составляет оборот со странами дальнего зарубежья, в частности с Италией — 270 млн долларов и Германией — 627 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам января-октября 2019 года составил около 6,5 млрд долларов США. В структуре товарооборота 3,6 млрд долларов составляет экспорт или 58%, импорт — 2,8 млрд долларов или 42%.