Магас, , 11:58 — REGNUM Депутаты парламента Ингушетии придумали, где взять средства для обеспечения бесплатным питанием учащихся школ. Они разрешили сдавать в аренду предпринимателям школьные столовые, пишет ТАСС.

Вопрос об этом был решен в ходе обсуждения законопроекта о бюджете республики на 2020 год. Так, в окончательном чтении в документе предполагается дефицит бюджета в размере 66,9 млн рублей при доходах 28,5 млрд рублей и расходах — 28,5 млрд рублей.

В условиях дефицитного бюджета депутаты нашли выход, как накормить школьников горячими завтраками. Индивидуальные предприниматели, которые получат в аренду столовые школ, будут обеспечивать питанием детей с первого по четвертый классы. Кроме того, им разрешено будет получать дополнительную прибыль от продажи детям конфет и соков в школьных столовых.