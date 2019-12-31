Улан-Удэ, , 11:49 — REGNUM В Бурятии в преддверии наступления Нового года 67 работников компании «Мостостроительный отряд № 34» получили зарплату за сентябрь-октябрь 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как выяснилось по итогам проверки, компания задолжала работникам 12,7 млн рублей за два осенних месяца.

«По представлению прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ работникам предприятия выплачен долг по заработной плате в сумме 11,9 млн. рублей», — отметили в надзорном ведомстве, отметив, что проконтролируют выплату оставшейся части долга.

При этом исполняющий обязанности гендиректора «Отряда» был привлечён к административной ответственности и оштрафован. Ему также объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Читайте также: Более 3 млн рублей задолжала работникам компания в Бурятии