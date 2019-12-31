Кампала, , 11:51 — REGNUM Представители руководства Уганды заявили о намерении получить займы на общую сумму 6,9 трлн угандийских шиллингов (1,89 млрд долларов США) у внешних кредиторов в 2020/2021 финансовом году для частичного финансирования государственного бюджета, который в противном случае может столкнуться с серьезными дефицитами. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на бюджетный отчет министерства финансов Уганды от 30 декабря.

В соответствии с отчетом, средства будут предоставляться в форме «льготных и не льготных» кредитов. В документе, однако, не было указано, сколько было заимствовано в предыдущем финансовом году. В нем также не указывалось, у кого будут заимствованы средства, но в последние годы Китай стал одним из главных внешних кредиторов Уганды, передают репортеры.

По информации журналистов агентства, власти намерены получить крупный займ на финансовый год, когда находящийся на посту президента с 1986 года Йовери Мусевени намерен добиться очередного переизбрания.

В периоды выборов в Уганде обычно значительно возрастают государственные расходы, что иногда оказывает негативное влияние на потребительские цены и курс местной валюты, передают сотрудники СМИ.

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