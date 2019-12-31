Иркутск, , 11:35 — REGNUM Восточно-Сибирская транспортная прокуратура известила об обстоятельствах уголовного дела, в ходе расследования которого были раскрыты намерения злоумышленников отправить несколько вагонов с контрабандным лесом в Китай.

«При попытке осуществления контрабанды в Китай на станциях Иркутск — Сортировочный и Улан-Удэ Восточно-Сибирской железной дороги сотрудниками полиции задержаны три груженых лесоматериалами железнодорожных вагона, следовавшими из п. Юрты Тайшетского района Иркутской области. При осмотре обнаружены незаконно заготовленные лесоматериалы общим объемом более 4500 куб. метров, а также 5 груженых вагонов, подготовленных для отправки за границу», — пояснили следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область является лидером по контрабанде леса в России. В середине декабря 2019 г. по факту контрабанды неустановленными лицами на 16 млн рублей возбудили семь уголовных дел.

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