Москва, , 11:34 — REGNUM В 2019 году в России было открыто четыре новых дилерских центра японской компании Suzuki. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего на данный момент в России сеть официальных дилерских центров Suzuki состоит из 54 салонов. В 2018 году их насчитывалось всего полсотни.

Так, два новых ДЦ «СУЗУКИ Аларм Моторс» были открыты в Санкт-Петербурге в июне и декабре 2019 года. В августе в Казани появился дилерский центр «СУЗУКИ Герман Авто». А в ноябре открылся новый центр «СУЗУКИ Арконт» в Волгограде.

Кроме того, уже в начале 2020 года заработают новые дилерские центры японской марки в Твери и Сургуте.

Напомним, по прогнозам Suzuki, продажи автомобилей компании по итогам 2019 года на российском авторынке вырастут на 25%, до 7600 единиц.

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