Чита, , 11:10 — REGNUM Миграционная ситуация в Забайкальском крае остается стабильной. Об этом сообщает региональная прокуратура по итогам заседания коллегии.

В 2019 году в регион въехало 117 тыс. иностранных граждан, а выехало — 115 тыс. На миграционный учет поставлено 67,5 тыс. лиц. По оценке начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Александра Трухина, в 2012 году границу в пунктах пропуска края пересекло свыше 400 тыс. мигрантов.

Наиболее многочисленными этническими группами, в этом году временно пребывающими с визовым порядком, являются граждане КНР, КНДР и Монголии, с безвизовым — Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Чаще всего иностранцы приезжают в Забайкалье (86%) чтобы работать по найму. Их труд востребован в сферах строительства, добычи полезных ископаемых, сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающих производствах.