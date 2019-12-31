Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM У Свердловской области сильно увеличился совместный товарооборот с Киргизией. Об этом сообщает «Областная газета».

По данным нового генконсула республики в Екатеринбурге Руслана Бийбосунова, по итогам 9 месяцев 2019 года товарооборот достиг планки в 100 млн долларов. По сравнению с аналогичными данными предыдущего года показатели повысились на 34%.

В Свердловской области большим спросом пользуется киргизские изделия текстильной промышленности и агропромышленная продукция, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый генконсул назвал приоритеты в сотрудничестве между Киргизией и Свердловской областью. Планируется развитие торгово-экономических, деловых, научно-технических, культурно-образовательных и общественно-гуманитарных связей.

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