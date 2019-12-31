Ангарск, Иркутская область, , 10:59 — REGNUM Прямо под Новый год в Ангарске (Иркутская область) закрыли сразу три торговых центра — ТЦ «Баргузин», ТЦ «Юность» и ТЦ «Квартал». Как сообщает сегодня, 31 декабря прокуратура Иркутской области, такое решение принял суд, поскольку собственники данных заведений не устранили выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности.

«Несмотря на неоднократные предупреждения и привлечения к административной ответственности за неисполнение решений суда собственников торговых центров, как со стороны сотрудников МЧС, так и судебных приставов — исполнителей, меры по устранению нарушений не принимались», — пояснили следователи.

В преддверии значительного количества праздничных дней прокурор города обратился в Ангарский городской суд с исковым заявлением о запрете деятельности вышеуказанных торговых центров до устранения нарушений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, массовые проверки торговых центров в России начались после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» (Кемеровская область). 26 марта 2018 года десятки человек задохнулись в кинотеатре, когда начался пожар.