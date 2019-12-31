Москва, , 10:38 — REGNUM В России учреждениям культуры, расположенным в сельской местности, разрешили не применять онлайн — контрольно-кассовую технику. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в ФНС.

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Уточняется что к таким учреждениям относятся сельские музеи, дома культуры, ремесленные центры, библиотеки и др. На организации, расположенные в городах, райцентрах, поселках городского типа закон не распространяется.

Федеральной налоговой службе считают, что отмена онлайн-касс позволят снизить стоимость платных услуг сельских учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в России онлайн-кассы используют 46% юридических лиц-участников третьего этапа кассовой реформы, не используют — 48%.

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