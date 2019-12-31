Сеул, , 10:33 — REGNUM Темпы роста индекса потребительских цен в Южной Корее в 2019 году составили 0,4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, данный показатель является самым низким с 1965 года. Самый высокий показатель (0,7%) был зафиксирован в 2015 году.

Базовая инфляция, которая исключает сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,7%.

По мнению специалистов, причиной спада темпов роста индекса является сокращение экспорта и внутреннего потребления.

Между тем, в декабре 2019 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 105,12 пунктов, что на 0,2% больше по сравнению с ноябрем текущего года и на 0,7% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.