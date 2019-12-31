Чебоксары, , 10:27 — REGNUM Чувашия получит федеральные средства на приобретение 100 новых троллейбусов. Об этом заявляют региональные власти по итогам встречи «на прошлой неделе» «в кулуарах заседания» Госсовета РФ главы республики Михаила Игнатьева с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.

На официальном сайте органов власти сообщается, что в 2020 году Чувашия получит 625 млн рублей из резервного фонда в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики. На эти средства будут закуплены троллейбусы для Чебоксар и Новочебоксарска, в том числе на автономном ходу. В настоящее время в республике 300 единиц электрического транспорта, износ превышает 80%.

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Новые троллейбусы появятся на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск. Власти заявляют, что «первый «безрогий» троллейбус должен выйти на маршрут уже после новогодних праздников». В Новочебоксарске новые троллейбусы планируется запустить в новые микрорайоны, в Чебоксарах — в микрорайон Садовый.

Напомним, в России десять регионов с «низким уровнем социально-экономического развития» разработали проекты «индивидуальных программ развития». В число депрессивных регионов вошла и Чувашия.

Как сообщало ИА REGNUM, УФАС Чувашии и власти Чебоксар спорят из-за стоимости проезда, который в сентябре 2019 года подорожал на 2 рубля. Антимонопольщики считают, что чиновники должны вернуть стоимость проезда на прежний уровень: в УФАС считают, что в мэрии создали преференции по исполнению муниципального контракта одному из перевозчиков, который при этом «не представил полный расчёт за 2018−2019 годы, а также доказательства понесенных расходов». УФАС рекомендовало внести изменения в принятое постановление. В мэрии заявляют, что приняли решение обоснованно. Разбирательства продолжаются.

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