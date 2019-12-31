Красногорск, , 10:20 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в Московской области было реализовано 738 новых Skoda Rapid, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, лифтбэк Skoda Rapid стал самой покупаемой легковушкой на авторынке Подмосковья.

Вторую строчку самых популярных легковых авто в Московской области занимает модель Kia Rio — 674 единицы. Здесь наблюдается снижение на 29,5%. Тройку лидеров замыкает японский автомобиль Nissan Qashqai. За отчётный период было продано 611 таких моделей. Это на 140% больше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места этого рейтинга занимают соответственно Hyundai Creta (599 ед.) и Skoda Octavia (536 ед.).

Всего с января по ноябрь 2019 года в Подмосковье были реализованы 119 304 новые легковые машины. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, для российской полиции ранее было закуплено 3870 машин дорожно-патрульной службы чешской автокомпании Skoda. Автомобили оборудованы двигателем 1.8 TSI производительностью 180 «лошадей». Мотор работает с 7-скоростной трансмиссией DSG.

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