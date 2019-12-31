Владикавказ, , 10:17 — REGNUM В Северной Осетии принят бездефицитный бюджет на 2020 год и последующие два года. депутаты предусмотрели в основном экономическом документе республики поэтапное снижение государственного долга.

Так, установлено, что доходы бюджета РСО-Алании в 2020 году составят 34,433 млрд рублей. Из них почти 22 млрд рублей будут предоставлены федеральным центром в виде безвозмездных поступлений. Расходы бюджета составят 33,997 млрд рублей. При этом сложится профицит в размере 435,9 млн рублей.

На плановый период следующих двух лет доходы составят в 2021 году 31,63 млрд рублей, в 2022 году — 32,16 млрд рублей. При этом расходы запланированы в сумме 30,658 млрд рублей и 30,622 млрд рублей соответственно. Таким образом, профицит составит 1,138 млн рублей и 1,538 млн рублей.

За счет трехлетнего профицита депутаты рассчитывают погасить госдолг республики за три года более чем на 2,5 млрд рублей. Предположительно на 1 января 2023 года он составит 5,720 млрд рублей.

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