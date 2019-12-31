Чебоксары, , 10:02 — REGNUM В Чебоксарах строительство реабилитационного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования планируется начать в феврале 2020 года. Ориентировочный срок завершения строительных работ — сентябрь 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщил главврач центра травматологии Николай Николаев.

Руководитель медицинского центра подчеркнул, что в этом году в России появилась новая специальность — медицинская реабилитология, поэтому в части создания реабилитационного корпуса «перед нами теперь стоит идеологическая задача».

«Медицинская реабилитология — более ёмкое понятие, чем физиотерапия, лечебная физкультура. Это мультидисциплинарный подход, это комплексный подход к решению проблем пациента. Нам бы очень хотелось, чтобы в новом корпусе как раз современная модель реабилитационной помощи была представлена в лучшем виде», — сказал Николай Николаев.

По его словам, в феврале 2020 года планируется заключить контракт по строительству реабилитационного корпуса-пристроя. Согласно графику, строительную часть предполагается завершить в сентябре 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, реабилитационный корпус Центра травматологии в Чебоксарах будет предназначен для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях. Его общая площадь составит 5238,4 кв. метра. По расчётам, развитие реабилитационных услуг позволит сократить среднюю длительность пребывания до 5−6 дней, что «увеличит объем высокотехнологичной медицинской помощи и снизит затраты на лечение одного пациента на 40−50%».

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