Москва, , 09:44 — REGNUM Нефть марки Brent превысила зону $67,50 за баррель, в очередной раз обновив сентябрьские максимумы, завершая декабрь с лучшими результатами с начала 2019 года, но все же на приличном расстоянии от пиковых максимумов этого года вблизи отметки $75, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Декабрь выдался очень плодотворным для рынка черного золота, который рос на волне ралли акций, вдохновленных прогрессом в торговых отношениях между США и Китаем. Этот фактор будет оставаться в центре внимания и в начале 2020 года, особенно в ожидании подписания первой фазы сделки.

Для сырьевого сегмента очень важно, чтобы после первого фактического прорыва в разрешении конфликта Вашингтон и Пекин снова не переключились на игру в стиле перетягивания каната. Новая эскалация в отношениях двух стран способна оказать приличное давление на нефтяные котировки.

Также участники рынка продолжат пристально следить за статистикой из США, где в последнее время снижаются объемы запасов нефти и нефтепродуктов, а также падает буровая активность, тогда как добыча находится на рекордных уровнях и может продолжить расти во многом благодаря повышению производительности по мере совершенствования технологий.

В перспективе ближайших недель торговый оптимизм может подтолкнуть котировки еще выше, причем не исключено, что Brent достигнет уровня $70 за баррель.

Однако для продолжения ралли рынок будет требовать более значимых катализаторов и подтверждения дальнейшего продвижения двух стран в направлении полноценного разрешения конфликта», — полагает эксперт.

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