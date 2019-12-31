Москва, , 09:39 — REGNUM Рубль очень хорошо заканчивает 2019 год. Особенно заметно он выделяется среди других валют развивающихся стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«По отношению к американской валюте он укрепился почти на 11%, а по отношению к евро почти на 13%. На этой неделе всего два торговых дня, при этом активность торгов крайне низкая, поэтому ситуация вряд ли значительно изменится.

Поэтому стоит говорить о перспективах рубля в 2020 году. Здесь у рубля могут возникнуть проблемы. В конце 2020 года пройдут выборы президента США.

На фоне политической гонки наверняка активизируются нападки на Россию и возобновится санкционная риторика. Она уже начала проявляться.

Накануне в Сенате США продолжили работу над так называемым «адскими санкциями». Также против рубля может сыграть падение реальной доходности российских активов.

Это может быть обусловлено ростом инфляции на фоне нейтральной или мягкой политики ЦБ РФ. Как следствие, на этом фоне рубль может начать снижение», — пояснил эксперт.

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