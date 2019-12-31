Тбилиси, , 09:51 — REGNUM Срок, отведенный для поиска инвестора «Консорциуму развития Анаклии» для строительства глубоководного порта, истекает 31 декабря, после чего в правительстве обсудят, что делать дальше, чтобы реализовать данный проект. Об этом журналистам заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

«Остался один день. Потом мы в правительственной команде обсудим, как способствовать этому огромному проекту, чтобы этот проект осуществился», — сказала министр.

Она также отметила, что «Консорциуму развития Анаклии» в ходе отсрочек дали на поиски инвестора почти два года, но результата нет. Турнава выразила сомнение, что у компании есть ресурс, чтобы ее оставлять в проекте.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Грузии в Анаклии планирует построить глубоководный порт. С «Консорциумом развития Анаклии» был заключен контракт на поиск инвестора для проекта. Инвестор не был найден. Правительство обвиняет консорциум в срыве сроков, а в консорциуме обвиняют власти, в том, что те создали такие условия, в которых желающих вложится в новый проект нет.