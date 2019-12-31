Москва, , 09:32 — REGNUM Повышение цен на автомобили японской марки Subaru составит от 3 до 6% в зависимости от модели и комплектации. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Автокомпания Subaru была вынуждена пойти на такой шаг в связи с увеличением ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года.

Сообщается, что все машины японской марки выпускаются в Японии и оттуда уже попадают на российской авторынок. Поэтому они проходят все положенные по такому случаю процедуры.

«В связи с чем ООО «Субару Мотор» вынужденно пересмотреть свою ценовую политику», — говорится в сообщении.

В компании также обращают внимание на то, что в начале 2020 года уже можно будет приобрести автомобили Subaru 2019 года выпуска, которые будут доступны по прежним ценам.

Напомним, 25 ноября стало известно, что председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. Таким образом, с начала 2020 года ставки вырастут на 110,7%.

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