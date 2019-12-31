Махачкала, , 15:24 — REGNUM В Адыгее завершилось строительство двух крупных дорожных объектов — первого пускового комплекса подъездной автодороги к Майкопу со стороны Армавира и новой транспортной развязки у въезда в столицу республики со стороны Краснодара. Оба объекта введены в эксплуатацию, по ним запущено движение, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе главы региона.

В дальнейшем оба участка планируется соединить и создать большой инфраструктурный объект — объездную дорогу в обход Майкопа, которая позволит перенаправить транзитный транспорт. Ожидается, что его запуск существенно повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения, экологию и развитие городской среды.

Стоимость реконструкции федеральной автодороги «Р-217 «Кавказ». Подъезд к Майкопу» на участке «км 92 — км 102» со стороны Армавира составила почти 4 млрд рублей. На 10-километровом отрезке трассы построены три транспортные развязки, организовано движение по четырем полосам, смонтировано освещение и шумозащитные экраны возле населенных пунктов, а также информационные табло для водителей.

На строительство новой развязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара было направлено 750 млн рублей. Путепровод соединит действующую объездную трассу, построенную в 2009 году в рамках первой очереди проекта, с новой дорогой (вторая очередь) — в сторону поселка Северный.

Реализация масштабного проекта по строительству объездной дороги в обход Майкопа продолжится в 2020 году. Общая протяженность нового участка трассы составит 10,5 км: от автомобильной дороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск до автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская-Карачаевск. На возведение этого участка потребуется 3,2 млрд рублей.

На третьем этапе строительства обхода Майкопа проектом предусмотрено возведение участка дороги протяженностью 7 км с выходом к хутору Пролетарский. В результате общая протяженность трассы составит 26,3 км.

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