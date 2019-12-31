Москва, , 09:23 — REGNUM В 2019 году Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 28 российских банков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За декабрь лицензии лишились два кредитных учреждения — «Кранбанк» и «Невский народный банк».

Стоит отметить, что за год регулятор сократил темпы отзыва лицензий у банков в два раза: в 2018 году ЦБ отобрал лицензии у 55 банков.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет, начиная с 2013 года Банк России, лишил лицензий более 400 и санировал более 30 российских банков.

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