* запрещённая в России организация

Кейптаун, , 09:10 — REGNUM Крупнейшую телекоммуникационную компанию Африки MTN обвинили в регулярной выплате взяток лидерам базирующейся в Афганистане террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы за предоставление своей защиты и покровительства. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По информации представителей телерадиокомпании, обвинения были поданы в виде судебного иска в федеральный суд США от имени жителей страны, чьи родственники погибли в результате террористических атак в Афганистане.

Истцы заявляют, что южноафриканская телекоммуникационная компания якобы нарушила законы США по борьбе с терроризмом. В иске были также названы пять других компаний, отмечают репортеры.

В судебном иске утверждается, что руководство MTN якобы платит взятки «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы избежать необходимости вкладывать средства в дорогостоящую охрану своих вышек.

Утверждается, что эти деньги помогли оказать «материальную поддержку известным террористическим организациям», нарушив тем самым антитеррористическое законодательство США.

Со своей стороны, представители южноафриканского телекоммуникационного гиганта заявляют, что по-прежнему придерживаются мнения, что компания ведет бизнес «ответственным и достойным образом на всех своих территориях».

Известно, что MTN является крупнейшим оператором мобильной связи в Африке и восьмым по величине в мире с более чем 240 миллионами абонентов.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.