Москва, , 08:57 — REGNUM Китайский автопроизводитель Volkswagen сертифицирован для РФ модель Tiggo 8. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Tiggo 8 станет флагманом марки в России. Согласно опубликованным документам, длина нового авто равна 4700 мм. Приобрести машину можно будет как с пятиместным салоном, так и с семиместным.

В движение автомобиль приводит 170-сильный двухлитровый движок. Он агрегатируется с вариатором и передним приводом.

Уже в начальной версии Tiggo 8 будет иметь зеркала заднего обзора с электрической регулировкой, климат-контроль, электрообогрев кресел и зеркал.

Кроме того, авто оснащено системой курсовой устойчивости, функцией экстренного торможения и датчиком контроля давления в колёсах.

В топовой версии имеется панорамный люк на крыше, электрорегулировка передних кресел, электроподогрев переднего стекла, рулевого колеса и задних кресел. Также автомобиль в этой версии оснащён камерой заднего обзора и электрическим приводом багажника.

Напомним, в ноябре текущего года в России было приобретено 607 новых автомобилей Chery. Это больше аналогичного периода 2018 года в два раза. Всего же за одиннадцать месяцев 2019 года продажи Chery в нашей стране составили 5527 автомобилей, увеличившись на 11%.

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