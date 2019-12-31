Москва, , 08:29 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицирован для России модель Arteon. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии размещено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), согласно которому в линейке моторов авто будут два мотора рабочим объёмом два литра с производительностью 190 и 280 л. с.

При этом не исключено, что мощность второго движка ради снижения ставки транспортного налога снизят до 249 «лошадей». Оба мотора будут сочетаться с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у Arteon будет как передний, так и 4×4.

Стоит отметить, что модель построена на модульной платформе MQB. В длину авто равно 4 862 мм, а колесная база составляет 2 841 мм.

Появится автомобиль на российском рынке в 2020 году.

Напомним, компания Volkswagen увеличила план производства электрокаров к 2025 году с 1 млн до 1,5 млн единиц. По расчётам автопроизводителя, отметка в 1 млн экземпляров будет преодолена в 2023 году.

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