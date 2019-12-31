Хартум, , 08:17 — REGNUM В Судане был официально утвержден бюджет на 2020 финансовый год, который включает в себя общий дефицит в размере около 73 миллиардов суданских фунтов (1,62 миллиардов долларов США). Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Судана Ибрагима Эльбадави.

«Это бюджет мира, он предвещает мир», — заявил Эльбадави на церемонии оглашения бюджета в Хартуме.

По его словам, ожидаемые бюджетные поступления составляет 568,3 млрд суданских фунтов (12,63 млрд долларов США), а также бюджет предусматривает увеличение расходов на здравоохранение и образование.

По информации журналистов агентства, текущий бюджет стал первым бюджетом правящего суверенного совета Судана после свержения президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года, последние годы правления которого были омрачены глубоким экономическим кризисом.