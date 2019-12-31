Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 30 декабря завершились в минусе на 2,22%. Поддержка от эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке была недолгой. Штаты нанесли серию ударов по приграничным с Сирией районам Ирака, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Приближающийся новый год оказался сильнее геополитики и ослабления доллара. Участники рынка стали фиксировать прибыль по длинным позициям.

Бычий тренд от $56.13 (минимум от 3 октября) остается в силе. Чтобы его сломать, продавцам нужно закрыть день ниже $62,50.

Сегодня, 31 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Покупатели взяли курс к зоне $70,95 — 72,75. От неё стоит ожидать серьезной нисходящей коррекции (50% от роста с 56,13 до последнего достигнутого максима, с которого начнется коррекция).

Так как ликвидность на рынке низкая, то не стоит обращать внимания на технические сигналы. Они могут не сработать. К торговле лучше вернуться после нового года.

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