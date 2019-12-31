Бейрут, 31 декабря 2019, 08:10 — REGNUM Скрывшийся из-под домашнего ареста в Токио экс-глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, заявил о том, что спасал себя от политических репрессий. Об этом бизнесмен рассказал каналу CNBC.
Обвиняемый в уходе от уплаты налогов в Японии бизнесмен рассказал, что в настоящий момент пребывает в Ливане и больше не будет в заложниках у «коррумпированного японского правосудия».
Ранее сообщалось, что Карлос Гон обвиняется в том, что он не задекларировал свои доходы, выплаченные ему за работу на посту президента корпорации.
Читайте ранее в этом сюжете: Карлос Гон мог сбежать из Японии под чужим именем