Бейрут, , 08:10 — REGNUM Скрывшийся из-под домашнего ареста в Токио экс-глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, заявил о том, что спасал себя от политических репрессий. Об этом бизнесмен рассказал каналу CNBC.

«Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования», — сказал Карлос Гон.

Обвиняемый в уходе от уплаты налогов в Японии бизнесмен рассказал, что в настоящий момент пребывает в Ливане и больше не будет в заложниках у «коррумпированного японского правосудия».

Ранее сообщалось, что Карлос Гон обвиняется в том, что он не задекларировал свои доходы, выплаченные ему за работу на посту президента корпорации.

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