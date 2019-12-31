Москва, , 08:06 — REGNUM Торги 30 декабря открылись снижением по рублевым парам, несмотря на утреннее снижение цен на нефть. Первая реакция участников рынка могла быть на общее ослабление доллара на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Основными факторами ослабления доллара, вероятно были низкие объемы, повышенный аппетит к рисковым активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.

На фоне падения цен на нефть на американской сессии, а также укрепления евро и фунта на Форекс рубль оказался под давлением. Пара евро/доллар обновила сессионный максимум, прорвавшись к 1,1221. Британец восстанавливался до 1,3150.

Не стоит искать истинные причины ценовых колебаний в праздничные дни. Резкие колебания вызваны низкой ликвидностью на рынке из-за предстоящих длинных выходных.

Сегодня, 31 декабря, торги на Мосбирже проводиться не будут. Торги на валютном рынке возобновятся 3 января 2020 года. В декабре рубль укрепился к доллару на 3,63%, за 2019 год — на 10,84%.

Техническая картина для рубля остается позитивной. В I квартале 2020 года ожидается снижение пары доллар/рубль до 60,50 руб., во II квартале — рост до 62,90 руб., в III квартале — флэт в диапазоне 60,50 — 62,90 руб., в IV квартале — снижение до 58 рублей. Такой сценарий может реализоваться, если ОФЗ не попадут под санкции.

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