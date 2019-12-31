Токио, , 07:13 — REGNUM Бежавший из-под домашнего ареста бывший директор автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон мог скрыться из страны под чужим именем. Такой версией поделились в эфире телеканала NHK.

Так как в национальной иммиграционной службе имени «Карлос Гон» нет в списке покинувших Японию, то есть вероятность, что бизнесмен скрылся под чужим именем. Данная версия проверяется.

Ранее сообщалось, что экс-глава корпорации Карлос Гон обвиняется в том, что он не задекларировал большую часть своих доходов, полагающихся за работу на посту президента корпорации.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Nissan не одобрил идею слияния с Renault