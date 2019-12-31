Москва, , 06:33 — REGNUM Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.

Ограничение распространяется и на задолженности по неустойкам, таким как пени и штрафы.

Вводимые ограничения направлены на регулирование микрокредитования, получившего распространение в последние годы. По мнению экспертов, принятые ограничения уже позволили сократить количество участников на рынке кредитования.

Ранее сообщалось, что задолженность граждан РФ по ипотечным кредитам в 2019 году возросла на 16%, при этом общая сумма ипотечной задолженности граждан составила 7,6 трлн рублей.

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