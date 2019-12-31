Москва, 31 декабря 2019, 06:33 — REGNUM Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января. Об этом сообщает РИА Новости.
Предельный размер процентов по займам сроком на 1 год не должен превышать сам займ более чем в 1,5 раза. Такое правило коснется всех коммерческих займов по договору потребительского кредита.
Ограничение распространяется и на задолженности по неустойкам, таким как пени и штрафы.
Вводимые ограничения направлены на регулирование микрокредитования, получившего распространение в последние годы. По мнению экспертов, принятые ограничения уже позволили сократить количество участников на рынке кредитования.
Ранее сообщалось, что задолженность граждан РФ по ипотечным кредитам в 2019 году возросла на 16%, при этом общая сумма ипотечной задолженности граждан составила 7,6 трлн рублей.
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