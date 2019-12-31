Южно-Сахалинск, , 05:54 — REGNUM Впервые за много лет возобновляются рейсы с северных муниципалитетов Сахалина — Охи и Ноглик — в Хабаровск. Этого сахалинцы добивались много лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

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Жители Охи и Ноглик обращались с просьбой о возобновлении полётов в Хабаровск и в Минтранс РФ, и в Росавиацию. Но результатов обращения не дали. Северянам — сахалинцам предлагали перелёты во Владивосток, которые им не нужны, в качестве транзитного аэропорта Хабаровск для островитян намного удобнее. В 2019 году они обратились с этой просьбой к губернатору Сахалина Валерию Лимаренко. Вопрос удалось решить. С января 2020 года открываются полёты по маршрутам Оха — Хабаровск, Ноглики — Хабаровск. И что самое приятное — по субсидируемым тарифам. Выполнять полёты будет авиакомпания «Аврора».

Как сообщало ИА REGNUM, заявку на выполнение полётов с сахалинских северов в Хабаровск подавала в Росавиацию авиакомпания «Хабаровские авиалинии». Но её заявка была отклонена.