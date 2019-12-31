Хабаровск, , 05:19 — REGNUM Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев потребовал эффективного управления лесным фондом Дальнего Востока. На совещании, которое провёл вице-премьер, обсуждались вопросы внедрения в ДФО новой системы управления лесным комплексом и стимулирования переработки древесины, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу полпредства в ДФО.

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Юрий Трутнев отметил, что на Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда РФ — 556,2 млн гектаров или 49%, а также третья часть российских запасов древесины — 24,6 млрд кубометров или 31%.

При этом в ДФО заготавливается менее 9% древесины от общего объёма заготовки в стране — 21 млн из 238 млн кубометров.

Правительством РФ приняты меры для снижения сырьевого экспорта и увеличения производства продукции переработки древесины на территории ДФО.

«Наша задача — создать возможности для новых эффективных методов управления лесным фондом. Мы этим обязаны заниматься. Мы должны добиваться того, чтобы лесная отрасль помогала развиваться экономике страны. Надо сделать так, чтобы лесной фонд давал как можно больше пользы Российской Федерации, людям, которые в нашей стране живут», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред рассказал, что на Дальнем Востоке реализуются 14 приоритетных инвестпроектов в сфере производства продукции глубокой переработки древесины. Общий объём заявленных инвестиций — 32 млрд рублей, фактически вложено более 38 млрд рублей. Реализованы 3 проекта в Хабаровском крае, 2 проекта в Хабаровске. Ещё 9 проектов находятся в стадии реализации — в Хабаровском крае 4 проекта, в Бурятии 2, по одному в Приморье, ЕАО и Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, лесная отрасль Хабаровского края, по мнению экспертов находится едва ли не в худшей форме. Банкротятся или уже обанкрочены крупнейшие лесные комплексы, зато практически возле каждого посёлка вдоль БАМа есть полулегальная китайская лесопилка. Россиян туда на работу не принимают, налоги платятся по минимуму.