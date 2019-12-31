Нижний Новгород, , 05:00 — REGNUM В нижегородский арбитраж поступил иск управления Росимущества к ОАО «РУМО», которое специализировалось на производстве дизель-генераторов и находится в предбанкротном состоянии. В отношении ответчика уже введено внешнее управление, а долги составляют почти 1,6 млрд рублей. Иск Росимущества пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области подало 30 декабря 2019 года. Сумма исковых требований — 12 340 326,15 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

Напомним, предприятие, перенесённое из Риги в 1915 году, испытывает финансовые сложности не первый год. Прокурор, проведя проверку невыплаты зарплаты весной 2019 года, заявил, что фактически деятельность общества не велась с 2015 года и существенная часть коллектива была уволена. К примеру, на апрель 2019 года долг по зарплате превышал 110 млн рублей.

К моменту ввода внешнего управления в сентябре 2019 года долг перед кредиторами у «РУМО» был 1 548 951 311,85 рубля, а часть имущества уже выставлена на торги. В декабре 2019 года на собрании кредиторов был утверждён план внешнего управления ОАО.

Завод дизель-генераторов «РУМО» взят под внешнее управление: ещё не банкрот