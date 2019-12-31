Брюссель, , 04:54 — REGNUM Заключение соглашения по транзиту газа из России в Европу через Украину приветствовали в Еврокомисии. Так, прокомментировал сделку вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович, на своей странице в Twitter.

«Выражаю признательность за тяжёлую работу и усилия», — говорится в сообщении чиновника.

Шефчович отметил, что после подписания контракта будет обеспечен непрерывный поток газа в Европу.

Ранее сообщалось, что Марош Шефчович направил письмо подтверждающее, что оператор газотранспортной системы Украины настроен на работу в соответствии с законодательством ЕС.

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