31 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Ближе к концу года в Кемеровской области сложилась непростая ситуация сразу на нескольких предприятиях-угледобытчиках. Горняки объявили о забастовках. Удалось ли решить проблему к 31 декабря 2019 года?

Анастасия Степанова, , 04:40 — REGNUM В последние месяцы 2019 года работники трёх шахт Кузбасса начали активно заявлять о забастовке, возвращая регион в 90-е, когда стук шахтёрских касок слышала вся страна. После рабочих шахт «Алексиевская» и «Заречная» стало известно об аналогичных планах работников «Разреза Инской», где три года назад уже была критическая ситуаций. 30 декабря 2019 года замгубернатора Кузбасса Андрей Панов заявил о том, что с горняками частично рассчитались по зарплате. Это несколько сняло напряжение и риск забастовки в новогодние каникулы, но решило ли проблему? ИА REGNUM разбиралось, что происходит в АО «Разрез Инской».

Уголь Raimond Spekking

О других зарплатных должниках угольной отрасли Кемеровской области мы писали ранее:

Как разорялась одна из старейших угольных шахт Кузбасса

Угольная шахта на продажу, горняки на забастовку: Кузбасс лихорадит?

Угольная лихорадка Кузбасса: что случилось на «Карагайлинском»?

По словам Панова, на «АО «Шахта Заречная» (в том числе шахтоучасток «Октябрьский»), АО «Шахта «Алексиевская» полностью погашена задолженность по заработной плате за октябрь и частично за ноябрь» и 28 декабря все сотрудники шахты «Заречная», которые уведомляли о начале забастовки, вернулись на рабочие места. На разрезе Инской, по данным Панова, «сформировалась задолженность за ноябрь в размере 34 млн рублей перед 798 работниками» и «выдачу зарплаты задержали на две недели», но 30 декабря 2019 года «заработную плату работникам руководство выплатило».

О разрезе Инской

Когда появились долги по зарплате, рабочие Инского решили перенять эстафету забастовки у коллег с «Заречной». Как писал телеграм-канал «Кузнецкое кайло», «работники разреза «Инской», которым до сих пор не выдали заработанные деньги за ноябрь и не пересчитали выслугу лет за 2018 год», требуют от руководства закрыть долги. В противном случае они были готовы писать уведомление о невыходе на работу. Решение об этом должны были принять именно 30 декабря, когда по словам Панова и была выплачена задолженность.

Разрез до сих пор ассоциируется со скандалом — в 2016 году было возбуждено уголовное дело о вымогательстве контрольного пакета акций АО «Размер Инской» стоимостью свыше 1 млрд рублей у Антона Цыганкова. По делу были арестованы восемь человек, включая высокопоставленных чиновников и представителей СКР Кузбасса. На сегодня дело слушается в суде и по нему проходят бывшие заместители Амана Тулеева (теперь уже бывшего губернатора). Сам Цыганков также был фигурантом по делу о злоупотреблении полномочиями. Как писала газета «Коммерсантъ» в 2016 году, ссылаясь на версию следствия, «из-за действий руководства и акционеров у разреза образовалась кредиторская задолженность, превышающая 500 млн рублей».

Экс-заместителей главы Кузбасса оставили под домашним арестом

А что же происходит на шахте? АО «Разрез Инской» находится на сегодня на одном из этапов банкротства — после наблюдения на нём ввели внешнее управление.

Банкротное дело разреза

По данным ЕГРЮЛ, АО было оформлено в нынешнем статусе в декабре 2001 года в Беловском районе Кузбасса. Средняя численность работников на начало 2019 года составляла около 750 человек. Уставный капитал компании — 0,5 млн рублей.

Из показаний свидетелей по делу о вымогательстве контрольного пакета акций Инского известно, что в 2005 году группа лиц купила затопленное по японской программе консервации шахт поле, которое в советские годы было шахтой «Сигнал», закрытой после пожара в 1998 году.

Издание «Тайга.инфо» цитирует в своём материале бывшего акционера разреза, руководителя компании «ЗапСибИнвест» Илью Гаврилова, который к 2015 году имел «пакет близкий к контрольному». Издание отмечает, что к моменту продажи доли юристу Антону Цыганкову «вместе с Гавриловым акционером «Разреза Инского» являлся только миллиардер из списка Forbes Давид Якобашвили».

Гаврилов продал пакет акций Цыганкову четыре года назад, когда актив оценивался как убыточный. К тому моменту были задержки по зарплате, убытки, долги перед партнёрскими компаниями. А 8 июля 2016 года шахтёры отказались спускаться в забой, требуя отставки руководства и гашения зарплатного долга. В ситуацию были вынуждены вмешаться областные власти, так как росло социальное напряжение в регионе.

Спустя год после смены основного собственника появилось громкое уголовное дело о вымогательстве акций Инского, которое сегодня слушается в суде Кузбасса, и фигурантами которого проходят в том числе два бывших вице-губернатора.

Два вице-губернатора Кемеровской области подозреваются в вымогательстве

Вернёмся к ситуации на самом разрезе.

В конце июня 2016 года в арбитраж Кемеровской области поступили банкротные иски к АО «Разрез Инской». При чём истцами выступали сразу несколько кредиторов, включая само общество. В базе суда первыми заявителями числятся «ООО «Металл Регион-Инвест», АО «Разрез Инской», ООО Частное охранное предприятие «Витязь», Костюченков Кирилл Олегович, Емец Эльвира Рамильевна».

Количество кредиторов росло, в сентябре 2017 года с претензиями на сумму 461 752 109,54 рубля появилась и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по Кемеровской области.

И как закономерный итог — определением кемеровского арбитража 16 октября 2017 года было признано обоснованным заявление индивидуального предпринимателя и «к АО «Разрез Инской» применена процедура банкротства — наблюдение, временным управляющим утвержден Самохин А. К».

К окончанию наблюдения реестр требований угольного разреза включал сумму 2 090 785 336,94 рубля, из которых более 0,4 млрд рублей приходилось на долги, обеспеченные залогом имущества. А балансовая стоимость имущества компании на конец декабря 2016 года оценивалась в 6 311 123 000 рублей.

Уже в апреле 2018 года суд ввёл на предприятии внешнее управление, за которое на первом собрании проголосовали кредиторы. Из отчёта временного управляющего следовало, что предприятие восстановилось «после аварии, случившейся на шахте 20 сентября 2015 года», но «время простоя по причине аварии негативным образом сказалось на финансовом состоянии предприятия».

"Кредиторская задолженность составляет 11,5 млрд рублей при стоимости имущества 6,3 млрд рублей. Вместе с тем, должник в условиях моратория способен осуществлять производственную деятельность, имеется трудовой коллектив численностью более 580 человек. На добываемый шахтой уголь есть потребительский спрос, в том числе и за пределами Российской Федерации», — отмечал год назад в своём докладе управляющий.

При этом далеко не все кредиторы были согласны с таким выводами. Так в суде уполномоченный орган утверждал, что восстановление платежеспособности невозможно, но суд всё же не стал банкротить разрер и ввёл внешнее управление. В сентябре 2019 года оно было продлено до 10 апреля 2020 года. Управляющий в заседании отмечал, что за время процедуры в реестр кредиторов был включён долг в размере 2 018 957 757,94 рубля.

«В реестр текущих платежей по состоянию на 01.06.2019 года включены требования в размере 1 964 752 290, 38 рублей. Как указано в отчёте внешнего управляющего, за период с 01.12.2017 по 01.06.2019 текущие обязательства уменьшились на 670 730 284 рублей», — отмечалось в материалах суда.

Также стало известно, что разрез на сегодня ведёт работы по пласту «Безымянный», а проектная производственная мощность составляет 1500 тыс. тонн в год. С третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года на предприятии объём добычи угля составил 1202 тыс. тонн, а выручка — 1 665 045 000 рублей. Управляющий объяснил, что «основным фактором недополучения выручки явилось снижение экспортных цен и затянувшийся перемонтаж 604 лавы».

Таким образом, на 31 декабря 2019 года разрез находится на одном из этапов банкротной процедуры. Сможет ли он без потерь выйти из него, станет известно в апреле 2020 года.