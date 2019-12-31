Южно-Сахалинск, , 04:49 — REGNUM Передача трассы Южно-Сахалинск — Оха в федеральную собственность может быть отложена до 2021 года. На этом настаивает Минтранс РФ. Островные власти против.

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Минтранс РФ просит перенести передачу на 2021 год — чтобы иметь более надёжное финансовое обеспечение. Власти региона же уже распланировали средства, высвобождающиеся после передачи трассы, на другие дороги Сахалина и Курил, 1/3 часть которых вообще выполнена в грунтовом покрытии, выяснило ИА Сахалин. Инфо. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вообще характеризует передачу дороги как свершившийся факт, но официально она ещё не состоялась. На достройку этой трассы из федерального бюджета должны потратить 28 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Минтранс РФ начал оформление документов на приёмку в федеральную собственность трассы Южно-Сахалинск — Оха. Правительство РФ, тогда же, в августе, одобрило инициативу главы Минтранса Евгения Дитриха о выделении дополнительного финансирования на ремонт и содержание трассы.