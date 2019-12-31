Посёлок городского типа Бурея, Амурская область, , 04:30 — REGNUM На Нижне-Бурейской ГЭС введены в эксплуатацию солнечные панели общей мощностью 1 275 кВт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Русгидро».

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Солнечные панели обеспечат снижение затрат электроэнергии на собственные нужды Нижне-Бурейской ГЭС, что позволит увеличить полезный отпуск электроэнергии и повысить эффективность работы станции. Модули будут вырабатывать 1,4 млн кВт/ч электроэнергии в год, рассказал глава РусГидро Николай Шульгинов. Солнечные модули общей площадью 6 700 кв. метров размещены на территории гидроузла.

«С началом работы солнечных модулей мы получили уникальный объект гибридной генерации. Менее чем за год мы реализовали этот не имеющий аналогов в России проект: впервые в отечественной электроэнергетике солнечные панели установлены на территории ГЭС», — рассказал глава «Русгидро».

Как сообщало ИА REGNUM, Нижне-Бурейская ГЭС вышла на полную мощность по выработке электроэнергии.