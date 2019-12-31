Якутск, , 04:23 — REGNUM Глава республики Айсен Николаев заявил, что в течение двух лет финансирование сельского хозяйства республики будет увеличено.

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«Перечень получателей субсидий будет пересмотрен. Если сейчас помогаем хозяйствам, у которых более 100 голов дойного стада, то уже с 2020 года эта цифра будет сокращена в четыре раза — до 25 голов», — цитирует Николаева «Якутия 24».

Также он добавил, что в 2021 году увеличат субсидии одного литра молока для организованных хозяйств: с 35 рублей до 50.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область вошла в число 12-ти субъектов РФ со сбалансированным развитием сельских территорий. Из бюджета в сельское хозяйство ежегодно вкладывается до восьми млрд рублей.