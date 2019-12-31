Владивосток, , 04:18 — REGNUM Товарооборот между Приморьем и Вьетнамом достиг 50 млн долларов, обозначив стремительный рост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Тему развития экономических и туристических отношений между территориями обсудили на встрече губернатор Приморья Олег Кожемяко и генконсул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Хоанг Вьетом. За последние три года товарооборот между Приморьем и Вьетнамом достиг 50 млн долларов.

«Мы предоставляем выгодные условия для бизнеса в рамках Свободного порта и территорий опережающего развития под создание технопарков и предприятий легкой промышленности», — обозначил глава региона.

Губернатор отметил, что открытие регулярных авиарейсов позволит увеличить взаимный турпоток.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Вьетнамом и Россией в 2020 году может достичь рекордных 10 млрд долларов.