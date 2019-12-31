Петропавловск-Камчатский, , 04:06 — REGNUM В селе Вывенки на севере Камчатки 31 декабря впервые за десятилетия отмечают новоселье 37 жителей, много лет проживших в аварийном фонде.

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Как сообщило ИА Кам 24, в числе счастливых новосёлов две многодетные семьи, ветеран труда и семьи, которые жили в домах, признанных аварийными. Также ключи от новеньких квартир получили педагоги и работники культуры.

Строительство двухэтажного дома в Вывенках началось в мае 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года губернатор Камчатки Владимир Илюхин впервые приехал в Вывенки за всё время руководства регионом. Поводом послужил разгром единороссов на местных выборах. Глава края выслушал от селян много неприятных слов и пообещал провести в село водопровод, а также начать строительство нового жилья и благоустройство.

Всего на расселение аварийного жилья Камчатке требуется более полумиллиарда рублей.